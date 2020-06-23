В России за стуки подтверждено 7425 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Российской Федерации идентифицировано 7425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в стране с начала пандемии инфицировано с подтверждённым диагнозом 599 705 человек.

Таким образом число заражённых продолжает стабильно снижаться. Накануне было выявлено 7600 случаев COVID-19, отмечает RT. В целом по стране без клинических проявления заболевание протекает у 32,7% новых заражённых.

В Москве за последние 24 часа идентифицировано 1 081 инфицированных пациентов. В Подмосковье - 504. Как уточняет АГН «Москва», выписаны по выздоровлении 12 тысяч 13 человек, из них в столице - 2 тысячи 578. За весь период выписаны по России 356 тысяч 429 человек.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались 153 пациента с коронавирусом. За всё время пандемии по России умерли 8 тысяч 359 больных COVID-19.

