В России за стуки подтверждено 7425 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Российской Федерации идентифицировано 7425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в стране с начала пандемии инфицировано с подтверждённым диагнозом 599 705 человек.
Таким образом число заражённых продолжает стабильно снижаться. Накануне было выявлено 7600 случаев COVID-19, отмечает RT. В целом по стране без клинических проявления заболевание протекает у 32,7% новых заражённых.
В Москве за последние 24 часа идентифицировано 1 081 инфицированных пациентов. В Подмосковье - 504. Как уточняет АГН «Москва», выписаны по выздоровлении 12 тысяч 13 человек, из них в столице - 2 тысячи 578. За весь период выписаны по России 356 тысяч 429 человек.
Сообщается также, что за сутки в стране скончались 153 пациента с коронавирусом. За всё время пандемии по России умерли 8 тысяч 359 больных COVID-19.
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Умерли
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru