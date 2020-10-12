В России за сутки выявили почти 13,6 тысячи больных коронавирусом
12 октября 202010:46
В России за последние сутки выявили 13592 тысячи больных коронавирусом, говорится в материалах на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего в стране выявлено 1 312 310 заболевших, 1 024 235 выздоровело, умерло 22 722 человека.
В стране проведено свыше 51 миллиона тестов.
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Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
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12 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru