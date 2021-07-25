В России за полгода произошло 180 автоаварий с электросамокатами

В результате ДТП погибли пять человек и 188 пострадали. По данным ведомства, статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления кабмина занимается Минтранс РФ.

Ранее член Общественной палаты России Светлана Разворотнева обратила внимание на рост количества аварий с электросамокатами и предложила оснастить их госномерами, сообщает телеканал «360».

