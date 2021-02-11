В России за минувшие сутки выявлено свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 15 038 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с этой инфекцией.

Выздоровели за сутки почти 22 тысячи человек, умерло 553 человека. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 4,028 миллиона случаев болезни, от нее погибло 78,7 тысячи человек.

В Москве за сутки выявили 2040 новых случаев заболевания, в Петербурге – 1127, в Подмосковье – 721 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро среды было выявлено за сутки 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

