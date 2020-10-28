В России за минувшие сутки поставлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с этим заболеванием.

В стране умерло 346 человек против 320 днем ранее, это тоже был рекорд с начала пандемии.

При этом сократилось число выявленных случаев заболевания коронавирусом сократилось и составило 16,2 тысячи человек.

Всего в России сначала пандемии выявили 1,564 миллиона заболевших коронавирусом, из них 1,17 миллиона выздоровело и почти 27 тысяч умерло. В настоящее время в Рссии выявлено 365,74 тысячи больных этой болезнью.

В Москве за сутки выявлено 3,67 тысячи новых больных коронавирусом, что меньше, чем днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 409 тысяч больных, скончалось 6578 человек. Как сообщает МИР 24, среди выявленных случаев 45,2% – в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, 8,2% – дети. Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила по поводу этих цифр, что «ситуация в городе спокойная», передает RT.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 727 заболевших, в Подмосковье – 505.

Как сообщает RT, главный внештатный психолог Минздрава России профессор Юрий Зинченко призвал граждан не впадать в панику при выявлении у себя коронавируса.

