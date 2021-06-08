В России за май удвоилось число сайтов, торгующих поддельными авиабилетами

За май количество сайтов, торгующих поддельными авиабилетами, стало больше в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.

За этот месяц удалось выявить подобный 191 ресурс, что на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано.

PR-директор Авиасейлс Янис Дзенис объяснил РИА Новости, что одна из самых популярных схем мошенников – принять оплату за билет переводом на карту частному лицу.

CEO BrandSecurity Руслан Кривулин предостерегает путешественников от покупки билетов на сайтах-фейках или ложных страничках в социальных сетях, которые выдают себя за сайты настоящих туристических компаний. По словам Кривулина, такие случаи очень распространены.

Ранее юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как в ближайшее время изменится цена на авиабилеты, из-за того, что самолетам придется делать «крюк», облетая Белоруссию.

