В России за май удвоилось число сайтов, торгующих поддельными авиабилетами
За май количество сайтов, торгующих поддельными авиабилетами, стало больше в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.
За этот месяц удалось выявить подобный 191 ресурс, что на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано.
PR-директор Авиасейлс Янис Дзенис объяснил РИА Новости, что одна из самых популярных схем мошенников – принять оплату за билет переводом на карту частному лицу.
CEO BrandSecurity Руслан Кривулин предостерегает путешественников от покупки билетов на сайтах-фейках или ложных страничках в социальных сетях, которые выдают себя за сайты настоящих туристических компаний. По словам Кривулина, такие случаи очень распространены.
Ранее юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как в ближайшее время изменится цена на авиабилеты, из-за того, что самолетам придется делать «крюк», облетая Белоруссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- Forbes назвал самые прибыльные российские компании по итогам 2020 года
- В Киеве рассказали об «адекватных правках» в релиз о разговоре Зеленского с Байденом
- В России за май удвоилось число сайтов, торгующих поддельными авиабилетами
- Останки двух человек так и не обнаружили после катастрофы рейса MH17
- «Ошибка 503». Мировой сбой интернета обрушил сайты ведущих СМИ
- Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе
- В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным
- Госдума поддержала законопроект, ужесточающий наказание за пьянство за рулем
- СМИ: Пилот польского истребителя по ошибке обстрелял самолёт напарника
- Полиция Сочи проверяет фотографов, раскрасивших собаку под льва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru