Автоэксперт Логинов предсказал дальнейшее подорожание автомобилей в РФ

По словам, увеличение стоимости автомобилей, которые выпускает АвтоВАЗ, связано с наличием в них импортной электроники. Он указал, что в данном случае ввоз комплектующих по параллельному импорту только увеличивает расходы.

Что касается автомобилей из Китая, то в данном случае, по мнению Логинова, цены, наоборот, могут снизиться, в том числе, в следствие масштабного завоза в Россию.

«На этом рынке меньше издержек, есть прямые поставки. Соответственно, китайские машины могут незначительно, но подешеветь... в 2024 году произойдет коррекция цен в сторону снижения в рамках 10%», – считает Логинов.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал «Радиоточке НСН», что автомобили в 2023 году в РФ подорожали в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%.

