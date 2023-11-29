Автоэксперт Логинов предсказал дальнейшее подорожание автомобилей в РФ
Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов заявил, что в ближайшей перспективе стоимость автомобилей в России продолжит расти, сообщает «Федерал пресс».
По словам, увеличение стоимости автомобилей, которые выпускает АвтоВАЗ, связано с наличием в них импортной электроники. Он указал, что в данном случае ввоз комплектующих по параллельному импорту только увеличивает расходы.
Что касается автомобилей из Китая, то в данном случае, по мнению Логинова, цены, наоборот, могут снизиться, в том числе, в следствие масштабного завоза в Россию.
«На этом рынке меньше издержек, есть прямые поставки. Соответственно, китайские машины могут незначительно, но подешеветь... в 2024 году произойдет коррекция цен в сторону снижения в рамках 10%», – считает Логинов.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал «Радиоточке НСН», что автомобили в 2023 году в РФ подорожали в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru