В России за год изъяли более 10 млн литров нелегального алкоголя

Более 10 млн литров нелегального алкоголя было изъято в России в 2024 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко.

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По его словам, контрафактная алкогольная продукция была изъята совместно с правоохранительными органами для последующего уничтожения.

«Также изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал схему с подменой кубанского вина импортным контрафактом, сообщает RT.

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Фото: oren.sledcom.ru
ТЕГИ:РоссияКонтрафактАлкоголь

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