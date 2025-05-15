В России за год изъяли более 10 млн литров нелегального алкоголя
Более 10 млн литров нелегального алкоголя было изъято в России в 2024 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко.
По его словам, контрафактная алкогольная продукция была изъята совместно с правоохранительными органами для последующего уничтожения.
«Также изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал схему с подменой кубанского вина импортным контрафактом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров
- В России за год изъяли более 10 млн литров нелегального алкоголя
- Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
- Генконсульство РФ: Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле не идет
- Министерство культуры запретит к прокату фильмы с пропагандой чайлдфри
- Швейцария присоединилась к 16 пакету санкций ЕС против России
- Посол Сенегала пообещал помощь в организации футбольного матча с Россией
- Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ
- В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов
- Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru