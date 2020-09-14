В России за 24 часа выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

В Российской Федерации за последние сутки идентифицировано 5509 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такую обновлённую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, на сегодня в стране зафиксировано 1 068 320 случаев заражения.

Накануне было выявлено на 60 случаев меньше – 5449, отмечает RT. Новые заражённые появились в 83 регионах. По числу инфицированных лидирует Москва - 696 эпизодов за сутки. Еще 199 новых заболевших в Санкт-Петербурге, 163 - в Московской области, 160 - в Ростовской области, 147 - в Нижегородской области.

Умерли в результате заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, 57 человек. За всё время пандемии число летальных случаев в России достигло 18 635. Вылечились 878 700 пациентов, в том числе 2 475 за сутки.

В Москве за последние 24 часа выписаны 824 пациента, сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. В целом в столице от инфекции избавились 230397 человек, отмечают «Известия». Общее число умерших от COVID-19 достигло в Москве 4993.

