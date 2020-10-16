Новый рекорд суточных заражений COVID-19 установлен в России

В России обнаружено 15150 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это рекордное число обнаруженных случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последнюю неделю число заболевших каждый раз побивает предыдущие рекорды. Всего в стране с COVID-19 зарегистрировано 1,37 миллиона человек.

За последние сутки новые случаи заражения диагностированы во всех 85 регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное количество заболевших – 5049 и 647 человек соответственно. За последние 24 часа в России умерли от коронавируса 232 человека.

