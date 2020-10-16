Новый рекорд суточных заражений COVID-19 установлен в России
В России обнаружено 15150 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это рекордное число обнаруженных случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За последнюю неделю число заболевших каждый раз побивает предыдущие рекорды. Всего в стране с COVID-19 зарегистрировано 1,37 миллиона человек.
За последние сутки новые случаи заражения диагностированы во всех 85 регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное количество заболевших – 5049 и 647 человек соответственно. За последние 24 часа в России умерли от коронавируса 232 человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Новый рекорд суточных заражений COVID-19 установлен в России
- В Азербайджане не поддержали идею размещения российских наблюдателей в Карабахе
- Названы наиболее уязвимые к кризису от пандемии города России
- Автор романа «В поисках оргазма» подозревается в изнасиловании школьницы
- МВД России: Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru