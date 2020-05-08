Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось более чем на 10 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в стране.

Таким образом в общей сложности в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, отмечает RT.

Наибольшее число новых инфицированных зарегистрировано в Москве — 5 846 человек, ещё 918 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявлено 375 случаев заражения COVID-19. Также в пятёрке Нижегородская область с 276 случаями и Свердловская область со 155, отмечает Свободная пресса.