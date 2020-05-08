Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось более чем на 10 тысяч
За минувшие сутки в России выявлено 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в стране.
Таким образом в общей сложности в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, отмечает RT.
Наибольшее число новых инфицированных зарегистрировано в Москве — 5 846 человек, ещё 918 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявлено 375 случаев заражения COVID-19. Также в пятёрке Нижегородская область с 276 случаями и Свердловская область со 155, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что коронавирусной инфекцией можно заразиться и через волосы. Об этом в интервью Пятому каналу заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что про такой способ распространения COVID-19 часто попросту забывают. Чтобы избежать опасности, вирусолог рекомендует носить головной убор. При этом, словам Альштейна, на волосах коронавирус может держаться до трех суток, отмечает Ura.ru.
Кроме того, доктор медицинских наук напомнил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции россиянам следует соблюдать правила личной гигиены, а также носить маски на в общественных местах и транспорте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам
- ВЦИОМ: Более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» онлайн
- Диетологи рассказали, как дезинфицировать продукты и зелень во время коронавируса
- Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось более чем на 10 тысяч
- Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru