В России выявлено 4069 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России подтверждены 4069 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра о коронавируса Александра Мясникова.
Таким образом, число заразившихся в России достигло 32007 человек.
Также известно, что за последние сутки в стране от коронавируса скончался 41 пациент. Число жертв заболевания достигло 273 человек. Выздоровели ещё 283 человека.
Детальных данных по регионам, в том числе по Москве, пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Набиуллина усомнилась в повышении ключевой ставки
- Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом
- ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля
- Педиатр подтвердил увеличение детской смертности из-за пандемии COVID-19
- Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru