В России выявлено 4069 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждены 4069 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра о коронавируса Александра Мясникова.

Таким образом, число заразившихся в России достигло 32007 человек.

Также известно, что за последние сутки в стране от коронавируса скончался 41 пациент. Число жертв заболевания достигло 273 человек. Выздоровели ещё 283 человека.

Детальных данных по регионам, в том числе по Москве, пока нет.

