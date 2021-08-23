В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 19 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране зафиксировали 20 564 случая заболевания, напоминает RT.
Больше всего новых заражений подтвердили в Москве (1458), Московской области (1187), Санкт-Петербурге (691), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 766 541 случай COVID-19.
При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 15 401 пациент. Число выздоровевших от COVID-19 достигло 6 034 867.
Согласно данным оперштаба, в последние 24 часа в России подтвердили 776 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 176 820.
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Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru