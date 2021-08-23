В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 19 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране зафиксировали 20 564 случая заболевания, напоминает RT.

Больше всего новых заражений подтвердили в Москве (1458), Московской области (1187), Санкт-Петербурге (691), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 766 541 случай COVID-19.

При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 15 401 пациент. Число выздоровевших от COVID-19 достигло 6 034 867.

Согласно данным оперштаба, в последние 24 часа в России подтвердили 776 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 176 820.

