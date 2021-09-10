В России выявили ещё 18 341 случай COVID-19

Между тем, накануне замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и коронавируса. Он подчеркнул, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».

Специалист подчеркнул, что вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 можно делать только через один месяц после прививки от гриппа, пишет ТАСС.

