В России выявили ещё 18 341 случай COVID-19
За минувшие суки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. При этом, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 566. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области. С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии выявили более 7 миллионов 102 тысяч инфицированных, отмечает Свободная пресса.
Между тем, накануне замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и коронавируса. Он подчеркнул, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».
Специалист подчеркнул, что вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 можно делать только через один месяц после прививки от гриппа, пишет ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Лукашенко сообщил об «очень серьезных договоренностях» с Россией
- В России выявили ещё 18 341 случай COVID-19
- Российский самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи
- Минприроды обновило список городов с самым грязным воздухом
- В ВОЗ ожидают полного пакета документов для оценки вакцины «Спутник V»
- Россия с 21 сентября отменит ограничения на авиасообщение с Белоруссией
- Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
- Зеленский захотел «не декларативной» и «предметной» встречи с Путиным
- Зеленский допустил возможность войны с Россией
- «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru