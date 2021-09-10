В России выявили ещё 18 341 случай COVID-19

За минувшие суки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. При этом, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 566. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области. С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии выявили более 7 миллионов 102 тысяч инфицированных, отмечает Свободная пресса.

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Между тем, накануне замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и коронавируса. Он подчеркнул, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».

Специалист подчеркнул, что вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 можно делать только через один месяц после прививки от гриппа, пишет ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеЭпидемияРоссияКоронавирус
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