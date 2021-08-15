В России выявили более 21,5 тысяч новых заражений COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 6 600 836. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
Новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1954), Санкт-Петербурге (1668) и Московской области (1359), меньше всего — в Магаданской области (28), Ненецком (12) и Чукотском (12) автономных округах.
По данным оперштаба, за последние сутки скончались 816 пациентов с COVID-19, еще 16 426 человек полностью излечились. За все время пандемии в России умерло 170 499 человек с коронавирусом, при этом 5 884 316 выздоровели.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал петь народные песни для восстановления после коронавируса. Пациентам, которые переболели COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, сообщает РИА Новости ссылкой на руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижата Омарова.
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Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru