В России выявили 9 167 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировали 9 167 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Число заболевших с начала пандемии достигло 4 501 859 человек.
Согласно данным оперштаба, за сутки 10 880 пациентов вылечились от коронавируса. За весь период пандемии COVID-19 выздоровел 4 120 161 житель страны.
При этом за сутки от инфекции скончались 405 россиян, общее число умерших от COVID-19 составило 97 017 человек.
Днем ранее в России зарегистрировали 9221 случай COVID-19, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru