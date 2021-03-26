В России выявили 9 167 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9 167 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число заболевших с начала пандемии достигло 4 501 859 человек.

Согласно данным оперштаба, за сутки 10 880 пациентов вылечились от коронавируса. За весь период пандемии COVID-19 выздоровел 4 120 161 житель страны.

При этом за сутки от инфекции скончались 405 россиян, общее число умерших от COVID-19 составило 97 017 человек.

Днем ранее в России зарегистрировали 9221 случай COVID-19, напоминает RT.

