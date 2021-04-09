В России выявили 9 150 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировали 9 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее медики зарегистрировали 8 672 случая заражения, напоминает RT.

Новые случаи заболевания отмечены в 83 регионах России, сообщает РИА ФАН. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксированы 4 623 984 заразившихся.

При этом за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 9 662 россиян. Общее число случаев выздоровления достигло 4 248 700.

В последние сутки медики подтвердили 402 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в России выявили 102 247 летальных исходов.

Наибольшее число заражений COVID-19 зафиксировали в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594), отмечает «Свободная пресса».

