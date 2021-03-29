В России выявили 8711 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России официально подтверждено 8 711 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в РФ зафиксировали 9088 заболевших, напоминает RT.
Отмечается, что прирост заражений зарегистрирован в 84 регионах. Всего с начала пандемии в стране выявили 4 528 543 зараженных.
Кроме того, за прошедшие 24 часа от коронавируса вылечились 7 280 россиян. Всего зафиксировано 4 146 408 вылечившихся жителей страны.
По данным оперштаба, в минувшие сутки от COVID-19 скончались 293 пациента. Общее число смертей от коронавирусной инфекции достигло 98 033.
Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 остаются Москва (1612), Санкт-Петербург (697) и Московская область (595), отмечает телеканал «360».
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Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
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