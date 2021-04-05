В России выявили 8646 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии в России выявили 4 589 540 случаев заражения коронавирусом.

При этом за прошедшие 24 часа от COVID-19 вылечились 7 052 россиянина, общее число выздоровевших жителей страны достигло 4 211 133.

Согласно данным оперштаба, в последние сутки зарегистрировали 343 смерти от COVID-19. С начала пандемии в России подтвердили 100 717 летальных исходов.

В первую пятерку регионов, лидирующих по количеству заражений COVID-19, попали Москва (1876), Санкт-Петербург (707), а также Московская (593), Ростовская (240) и Нижегородская (234) области, отмечает «Свободная пресса».

Днем ранее в России выявили 8817 заболевших, напоминает RT.

