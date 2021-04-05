В России выявили 8646 новых случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии в России выявили 4 589 540 случаев заражения коронавирусом.
При этом за прошедшие 24 часа от COVID-19 вылечились 7 052 россиянина, общее число выздоровевших жителей страны достигло 4 211 133.
Согласно данным оперштаба, в последние сутки зарегистрировали 343 смерти от COVID-19. С начала пандемии в России подтвердили 100 717 летальных исходов.
В первую пятерку регионов, лидирующих по количеству заражений COVID-19, попали Москва (1876), Санкт-Петербург (707), а также Московская (593), Ростовская (240) и Нижегородская (234) области, отмечает «Свободная пресса».
Днем ранее в России выявили 8817 заболевших, напоминает RT.
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Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru