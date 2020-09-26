В России выявили 7 523 новых фактов заражения COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 7 523 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией в 85 субъектах страны. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации 26 сентября, в субботу.

Известно, что за последние 24 часа скончались от последствий инфекции 169 человек, выздоровели 6 004 человека.

Ранее в Москве зарегистрировали новый максимум заразившихся COVID-19 – 1792 человека за сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, такого роста числа инфицированных не было с 8 июня 2020 года.

