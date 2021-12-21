В России выявили 41 случай заболевания штаммом «Омикрон»

В России выявлен 41 случай заболевания COVID-19 штаммом «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом сегодня утром сообщалось о 30 заболевших. В Минздраве отмечали, что тяжелых больных этим видом COVID-19 в нашей стране пока нет.

Симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса схожи с симптомами гриппа, но основными являются першение в горле и лихорадка. Об этом ранее заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

