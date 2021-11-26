В России выявили 34 690 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 34 690 новых случаев коронавируса за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом

Днем ранее стало известно о 33 796 случаях COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

За минувшие сутки медики выписали 36 145 COVID-пациентов, при этом было зафиксировано 1 235 смертей, отмечает RT.

С начала пандемии в России подтвердили 9 502 879 случаев коронавируса, выздоровел 8 200 971 человек, скончались 270 292 пациента.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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