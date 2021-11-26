В России выявили 34 690 случаев COVID-19 за сутки
26 ноября 202111:21
В России зарегистрировали 34 690 новых случаев коронавируса за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее стало известно о 33 796 случаях COVID-19, напоминает «Свободная пресса».
За минувшие сутки медики выписали 36 145 COVID-пациентов, при этом было зафиксировано 1 235 смертей, отмечает RT.
С начала пандемии в России подтвердили 9 502 879 случаев коронавируса, выздоровел 8 200 971 человек, скончались 270 292 пациента.
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Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru