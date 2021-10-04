В России выявили 25 781 случай коронавируса за сутки

За сутки в России подтвердили 25 781 новый случай заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в РФ выявили 25 769 случаев заболевания, напоминает телеканал «360».

За 24 часа 14 526 пациентов вылечились от COVID-19. При этом медики подтвердили за последние сутки 883 смерти.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 7 612 317 случаев COVID-19, 6 740 491 пациент выздоровел, 210 801 человек скончался.

Между тем главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что бессмысленно озвучивать какие-либо предположения по развитию ситуации с коронавирусом в России. Как отметил медик, заболевание «обманывает все прогнозы», поэтому врачи «поехали работать дальше», сообщает Ura.ru.

