В России выявили 21 922 случая COVID-19 за сутки
28 декабря 202111:46
Число новых случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 21 922, передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 23 210 заболевших, напоминает RT.
За последние сутки от COVID-19 вылечился 43 961 пациент. При этом медики зарегистрировали 935 смертей за 24 часа, пишет «Свободная пресса».
С начала пандемии в России зафиксировали 10 437 152 случая коронавируса, 9 337 447 человек выздоровели, 306 090 россиян скончались.
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Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- В России выявили 21 922 случая COVID-19 за сутки
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru