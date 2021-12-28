В России выявили 21 922 случая COVID-19 за сутки

НСН-Москва Власти Москвы объявили аукцион на одно из помещений в историческом комплексе домов страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре Начальная стоимость немногим более 13 миллионов рублей Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике