В России выявили 21 922 случая COVID-19 за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 21 922, передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Минздрав включил «Мир-19» и вакцину для подростков в рекомендации по лечению COVID-19

Днем ранее в стране выявили 23 210 заболевших, напоминает RT.

За последние сутки от COVID-19 вылечился 43 961 пациент. При этом медики зарегистрировали 935 смертей за 24 часа, пишет «Свободная пресса».

С начала пандемии в России зафиксировали 10 437 152 случая коронавируса, 9 337 447 человек выздоровели, 306 090 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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