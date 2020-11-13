В России выявили 21 798 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России с коронавирусом диагностировали 21983 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заразившихся с момента начала пандемии составило более 1,88 миллионов.

Наибольшее число заражений наблюдается в Москве – 5974 человек. На втором месте Санкт-Петербург, заразились 1756 человек.

Количество погибших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 32443 человек.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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