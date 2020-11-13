В России выявили 21 798 новых случаев коронавируса
13 ноября 202011:21
За минувшие сутки в России с коронавирусом диагностировали 21983 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заразившихся с момента начала пандемии составило более 1,88 миллионов.
Наибольшее число заражений наблюдается в Москве – 5974 человек. На втором месте Санкт-Петербург, заразились 1756 человек.
Количество погибших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 32443 человек.
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Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
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13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru