В России выявили 20 914 случаев коронавируса за сутки
Суточный прирост новых заражений коронавирусом в России составил 20 914. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране подтвердили 20 958 случаев заболевания, напоминает RT.
Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590) и Московской области (1240), пишет «Свободная пресса».
За минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 20 713 россиян. При этом, согласно данным оперштаба, за сутки в стране подтвердили 799 летальных исходов.
Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ зарегистрировали 6 663 473 случая заражения, 5 939 037 человек выздоровели, 172 909 пациентов скончались.
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