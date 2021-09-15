В России выявили 18 841 случай COVID-19 за сутки

За сутки в России подтвердили 18 841 новый случай заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом днем ранее в стране выявили 17 837 случаев заболевания, напоминает RT.

Наибольшее число пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Подмосковье (790). Число случаев COVID-19 с начала пандемии в России достигло 7 194 926.

За минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 17 039 россиян. Всего в РФ зарегистрировали 6 435 072 выздоровевших.

При этом за последние сутки медики подтвердили 792 летальных исхода от коронавируса. Число смертей с начала пандемии достигло 195 041.

