В России выявили 18 841 случай COVID-19 за сутки
За сутки в России подтвердили 18 841 новый случай заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом днем ранее в стране выявили 17 837 случаев заболевания, напоминает RT.
Наибольшее число пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Подмосковье (790). Число случаев COVID-19 с начала пандемии в России достигло 7 194 926.
За минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 17 039 россиян. Всего в РФ зарегистрировали 6 435 072 выздоровевших.
При этом за последние сутки медики подтвердили 792 летальных исхода от коронавируса. Число смертей с начала пандемии достигло 195 041.
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Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru