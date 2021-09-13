В России выявили 18 178 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России подтвердили 18 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране зарегистрировали 18 554 случая заболевания, напоминает RT.

Наибольшее число новых заражений COVID-19 выявили в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и Подмосковье (758), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в РФ подтвердили 7 158 248 случаев коронавируса.

По данным оперштаба, за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 12 469 россиян, общее число выздоровевших достигло 6 402 126. При этом 1 127 833 человека остаются под наблюдением медиков.

За минувшие сутки было зарегистрировано 719 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии медики подтвердили 193 468 смертей.

