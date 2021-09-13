В России выявили 18 178 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России подтвердили 18 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране зарегистрировали 18 554 случая заболевания, напоминает RT.
Наибольшее число новых заражений COVID-19 выявили в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и Подмосковье (758), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в РФ подтвердили 7 158 248 случаев коронавируса.
По данным оперштаба, за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 12 469 россиян, общее число выздоровевших достигло 6 402 126. При этом 1 127 833 человека остаются под наблюдением медиков.
За минувшие сутки было зарегистрировано 719 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии медики подтвердили 193 468 смертей.
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Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
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