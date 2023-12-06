В России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов

Он уточнил, что 29 тысяч сайтов заблокировали. При этом за весь 2022 год выявлено 80 тысяч фишинговых ресурсов.

Также Шойтов указал на снижение числа случаев телефонного мошенничества.

Чиновник напомнил, что на портале «Госуслуги» есть форма обращения по поводу телефонных мошенников. В прошлом году Роскомнадзор создал платформу «Антифрод» для борьбы с таким способом обмана, сказал Шойтов на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".

Ранее Роскомнадзор предупредил о случаях массовой рассылки, содержащей вредоносные файлы якобы от имени ведомства, сообщает «Радиоточка НСН».

