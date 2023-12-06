В России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов
За девять месяцев текущего года в России выявили 144 тысячи фишинговых интернет-ресурсов, заявил заместитель главы Минцифры Александр Шойтов.
Он уточнил, что 29 тысяч сайтов заблокировали. При этом за весь 2022 год выявлено 80 тысяч фишинговых ресурсов.
Также Шойтов указал на снижение числа случаев телефонного мошенничества.
Чиновник напомнил, что на портале «Госуслуги» есть форма обращения по поводу телефонных мошенников. В прошлом году Роскомнадзор создал платформу «Антифрод» для борьбы с таким способом обмана, сказал Шойтов на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".
Ранее Роскомнадзор предупредил о случаях массовой рассылки, содержащей вредоносные файлы якобы от имени ведомства, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов
- Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным
- Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения
- Ведущая Коваль рассказала о позеленевшем от шутки про «Поле чудес» Якубовиче
- Байден пожаловался на «стреляющих в колено Украине» республиканцев
- Футболист Масалитин назвал слабой игру бразильцев из «Зенита» в мороз
- В США продадут с аукциона коллекцию гитар Эрика Клэптона
- Станцевавший на концерте SHAMAN мальчик расстроился, что артист его не заметил
- Страны G7 согласовали запрет на импорт российских алмазов
- США предоставили Украине пакет военной помощи на $175 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru