Киберэксперт: количество фишинговых сайтов в октябре выросло на 229%

По его словам, компетентные организации направили в КЦ 8,2 тысячи заявок на блокировку потенциально опасных доменов. Эксперт отметил, что это рекордное число обращений за один месяц.

Панков уточнил, что в прошлом месяце по результатам проверки заблокировано более восьми тысяч вредоносных доменов. Эксперт связал активность мошенников с предстоящей новогодней распродажей, пишет «Газета.Ru».

Ранее руководитель Управления противодействия нелегальной деятельности Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин предупредил о повышении активности мошенников в интернете, передает «Радиоточка НСН».

