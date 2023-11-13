Киберэксперт: количество фишинговых сайтов в октябре выросло на 229%

В российском сегменте интернета количество фишинговых сайтов в октябре 2023 года выросло на 229%, заявил руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков.

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По его словам, компетентные организации направили в КЦ 8,2 тысячи заявок на блокировку потенциально опасных доменов. Эксперт отметил, что это рекордное число обращений за один месяц.

Панков уточнил, что в прошлом месяце по результатам проверки заблокировано более восьми тысяч вредоносных доменов. Эксперт связал активность мошенников с предстоящей новогодней распродажей, пишет «Газета.Ru».

Ранее руководитель Управления противодействия нелегальной деятельности Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин предупредил о повышении активности мошенников в интернете, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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