Киберэксперт: количество фишинговых сайтов в октябре выросло на 229%
В российском сегменте интернета количество фишинговых сайтов в октябре 2023 года выросло на 229%, заявил руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков.
По его словам, компетентные организации направили в КЦ 8,2 тысячи заявок на блокировку потенциально опасных доменов. Эксперт отметил, что это рекордное число обращений за один месяц.
Панков уточнил, что в прошлом месяце по результатам проверки заблокировано более восьми тысяч вредоносных доменов. Эксперт связал активность мошенников с предстоящей новогодней распродажей, пишет «Газета.Ru».
Ранее руководитель Управления противодействия нелегальной деятельности Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин предупредил о повышении активности мошенников в интернете, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru