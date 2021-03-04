В России выявили 11 385 случаев коронавируса за сутки

В России зафиксировали 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 290 135 случаев заболевания.

По данным оперштаба, за последние сутки от коронавируса скончались 475 россиян. Общее число погибших от COVID-19 за весь период распространения инфекции составляет 87 823 человека, отмечает RT.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 16 123 пациента, с начала пандемии от коронавируса вылечились 3 869 857 россиян.

