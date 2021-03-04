В России выявили 11 385 случаев коронавируса за сутки
В России зафиксировали 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 290 135 случаев заболевания.
По данным оперштаба, за последние сутки от коронавируса скончались 475 россиян. Общее число погибших от COVID-19 за весь период распространения инфекции составляет 87 823 человека, отмечает RT.
Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 16 123 пациента, с начала пандемии от коронавируса вылечились 3 869 857 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- В России выявили 11 385 случаев коронавируса за сутки
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области
- СМИ: ФСБ задержала депутата парламента Челябинской области от КПРФ
- Жена певца Александра Маршала опровергла его госпитализацию
- ФНС введет новую систему сбора налогов с россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru