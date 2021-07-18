СМИ: СБУ вызвала министра РФ Шойгу и бизнесмена Малафеева следственные действия

Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия» с участием министра обороны России Сергея Шойгу, а также российским бизнесменом Константином Малофеевым. Для этого украинская служба вызывает их повесткой в Мариуполь 20 июля, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на соответствующий документ.

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Сергея Шойгу обвиняют в якобы «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», уточняют «Известия».

Согласно повестке, подписанной старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, российскому министру предписано явиться в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях в Мариуполе. Об этом пишет Газета.ru.

В феврале СБУ сделала заявление якобы о разоблачении агентурной сети ФСБ России, распространенной в Киевской, Николаевской, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

Ранее СБУ уже пыталась вызвать граждан России на следственные мероприятия. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в августе 2016 года собирался отправить под арест Шойгу и еще 17 других высокопоставленных представителей России. В августе 2014 года также принял решение о задержании и доставке российского Шойгу и Малафеева. Им вменяли в вину преступления «против основ нацбезопасности Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеСбу УкраиныСБУСергей Шойгу
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