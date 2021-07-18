СМИ: СБУ вызвала министра РФ Шойгу и бизнесмена Малафеева следственные действия

Сергея Шойгу обвиняют в якобы «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», уточняют «Известия».

Согласно повестке, подписанной старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, российскому министру предписано явиться в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях в Мариуполе. Об этом пишет Газета.ru.

В феврале СБУ сделала заявление якобы о разоблачении агентурной сети ФСБ России, распространенной в Киевской, Николаевской, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

Ранее СБУ уже пыталась вызвать граждан России на следственные мероприятия. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в августе 2016 года собирался отправить под арест Шойгу и еще 17 других высокопоставленных представителей России. В августе 2014 года также принял решение о задержании и доставке российского Шойгу и Малафеева. Им вменяли в вину преступления «против основ нацбезопасности Украины».

