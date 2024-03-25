«Последняя капля»: Теракт в «Крокусе» отпугнет россиян от сдачи квартир мигрантам

Теракт в «Крокус Сити Холле» серьезно скажется на рынке недвижимости, а также ухудшит отношение москвичей к сдаче квартир в аренду выходцам из Центральной Азии и Кавказа, заявила в интервью НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее предложил ввести визовый режим с Таджикистаном и максимально ужесточить контроль над мигрантами.

«Этот теракт достаточно серьезно повлияет на рынок недвижимости в России. Будут усилены меры в отношении тех, кто работает на стройках, застройщики могут столкнуться с тем, что люди будут массово уезжать из России, начнутся рейды, облавы. Сейчас из-за девальвации рубля большинству из них стало невыгодно работать. Когда летом рубль обвалился на 40%, многие уезжали, это был массовый исход. Это не только строители, но и таксисты, и курьеры. Ну а для тех, кто остался, это последняя капля», - сказала Радченко.

При этом, по ее данным, не более 5% собственников квартир в Москве безразличны в отношении арендаторов.

«Нет людей, которым все равно, кому сдавать квартиру. Я не знаю таких собственников. Это могут быть только деклассированные элементы, которым нужна только "трешка на бутылку". Любой собственник жилья заботится о том, чтобы у него не было проблем с правоохранительными органами. Могут быть 5% собственников, которым "хоть трава не расти", но они сами не очень дружат с законом. Они не вдаются в подробности, лишь бы деньги платили. Те, кто сдает квартиры, достаточно пугливый народ», - заключила собеседница НСН.

Вечером 22 марта вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». По данным на 25 марта, погибли 137 человек, более 150 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Арестованы шесть обвиняемых по делу о теракте, пять из них - иностранные граждане.

