Связанные с организацией незаконной миграции преступления отнесут к тяжким

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о разработке законопроекта, согласно которому все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, будут причислены к категории тяжких и особо тяжких.

В Госдуме предложили блокировать рекламу услуг по незаконной выдаче документов мигрантам

По ее словам, сейчас документ находится на согласовании профильных министерств и ведомств, передает РБК.

Яровая также рассказала о поправках, связанных с ответственностью лиц, которые совершают преступления, пребывая на территории России незаконно. Так, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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