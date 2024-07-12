Связанные с организацией незаконной миграции преступления отнесут к тяжким

По ее словам, сейчас документ находится на согласовании профильных министерств и ведомств, передает РБК.

Яровая также рассказала о поправках, связанных с ответственностью лиц, которые совершают преступления, пребывая на территории России незаконно. Так, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств.



Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу, напоминает «Радиоточка НСН».

