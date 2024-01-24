В России выросло число случаев мошенничества на станциях техобслуживания
Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что в России выросло число случаев мошенничества на станциях техобслуживания автомобилей (СТО), сообщает Газета.Ru.
По её словам, для обмана автовладельцев аферисты пользуются подменой номера телефона. Сначала они связываются с СТО и выясняют подробности ремонта, а затем просит ремонтников изменить номер клиента на другой. В некоторых случаях номер телефона владельца мошенники узнают по госномеру авто.
Когда злоумышленники получают необходимую информацию, они звонят владельцу автомобиля и заявляют о проблемах с ремонтом. В итоге хозяина машины просят перевести предоплату, а после получения денег аферист скрывается.
«Далеко не все автовладельцы знают о такой схеме обмана. Как в случае со «звонком от службы безопасности банка», при любом подозрении лучше положить трубку и перезвонить на СТО самостоятельно», – заключила Овчинникова.
Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru