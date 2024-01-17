Центробанк: Мошенники имитируют голоса родственников россиян
Телефонные мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальных жертв, сообщает пресс-служба Центробанка.
В попытке вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники выходят на контакт от лица близких. Для имитации голоса используют специальные программы, уточняет ЦБ РФ.
«Рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах», - поясняет пресс-служба регулятора.
По данным экспертов, преступники применяют комбинированные практики телефонного мошенничества. Часто разрабатывают адресные схемы по цифровому портрету человека, который формируется на основании данных соцсетей.
Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам разморозку активов за рубежом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru