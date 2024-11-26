В России выросло число пациентов с ожирением

По его словам, женщинам в два раза чаще ставят диагноз «ожирение» (68% против 32%). Давыдов отметил, что ожирение встречается во всех возрастных группах, однако чаще от ожирения страдают люди от 25 до 44 лет.

Ожирение является не только эстетическим дефектом, но и одним из основных факторов риска развития опасных заболеваний, отмечает «Газета.Ru».

Ранее глава онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков предупредил, что избыточный вес может стать причиной появления злокачественных новообразований, напоминает RT.

