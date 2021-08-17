В России выросли продажи книг об Афганистане
Спрос на книги об Афганистане американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни вырос в России на фоне событий в этой стране, сообщает ТАСС.
По данным компании «ЛитРес», 16 августа, то есть на следующий день после захвата власти участниками запрещённого в России радикального движения «Талибан», было реализовано в два раза больше книг писателя, чем днём ранее.
В компании добавили, что в среднем продажи книг Хоссейни выросли в три раза.
Ранее талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, а президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.
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