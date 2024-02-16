В России выросли продажи книг

За 2023 год выросли продажи как бумажных, так и цифровых версий книг почти на 10% и 20% соответственно. Увеличилась не только выручка от продаж, но и само количество проданных книг. Самыми активными читателям стали молодежь и люди зрелого возраста. Самыми популярными названы нон-фикшн книги: по психологии, медицине, а также биографии известных личностей.

Согласно последним исследованиям, больше всех читают индийцы. В неделю они проводят за книгой в среднем 10 часов 42 минуты. Затем идут Таиланд и Китай. Россия в этом рейтинге на седьмом месте. Россияне в среднем читают в неделю по семь часов шесть минут.

Самым популярным литературным жанром среди работающих россиян является детектив, сообщили НСН в книжном сервисе "Литрес", ссылаясь на совместное исследование с порталом «Авито Работа».

