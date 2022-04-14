В России выросли продажи джина, водки и пива

По данным исследователей, с 28 марта по 3 апреля продажи сахара снизились на 12%, мясных консервов и масла — на 9%, кофе — на 8%, макарон — на 4%, риса — на 3%, гречки — на 0,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время россияне стали на 17% чаще покупать лапшу быстрого приготовления, отмечает РЕН ТВ.

Аналитики подчеркивают, что с середины марта в крупнейших торговых сетях начали заметно расти продажи алкоголя, в частности, джина, водки и пива. Пик продаж спиртного пришелся на недели, завершившиеся 13 и 20 марта: в этот период россияне купили на 60% больше джина, на 9-15% — пива, на 10-13% — водки (по сравнению с тем же периодом в 2021 году).

На следующей неделе, с 28 марта по 3 апреля, продажи алкоголя несколько снизились, однако остались выше уровня прошлого года, отмечает телеканал «360».

