В России выросли продажи джина, водки и пива
Продажи продуктов первой необходимости в России снизились, при этом заметно вырос интерес граждан к алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли компании NielsenIQ.
По данным исследователей, с 28 марта по 3 апреля продажи сахара снизились на 12%, мясных консервов и масла — на 9%, кофе — на 8%, макарон — на 4%, риса — на 3%, гречки — на 0,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время россияне стали на 17% чаще покупать лапшу быстрого приготовления, отмечает РЕН ТВ.
Аналитики подчеркивают, что с середины марта в крупнейших торговых сетях начали заметно расти продажи алкоголя, в частности, джина, водки и пива. Пик продаж спиртного пришелся на недели, завершившиеся 13 и 20 марта: в этот период россияне купили на 60% больше джина, на 9-15% — пива, на 10-13% — водки (по сравнению с тем же периодом в 2021 году).
На следующей неделе, с 28 марта по 3 апреля, продажи алкоголя несколько снизились, однако остались выше уровня прошлого года, отмечает телеканал «360».
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