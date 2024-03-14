В России выросла стоимость кофе навынос

Средний чек на кофе с собой в России в январе-феврале 2024 года составил 193 рублей. Как сообщает Газета.Ru, это на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Издание ссылается на данные ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД», согласно которым кофе навынос за год стали покупать на 14% чаще. При этом россияне предпочитают брать с собой капучино или латте в стакане объёмом 200-300 мл.

В «Чек Индексе» уточнили, что при подсчёте учитывали кофе, приобретённый в заведениях общепита, а также прямое указание в чеках, как «кофе навынос», «кофе с собой».

Ранее специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов заявил, что кофе можно заменить на чай пуэр, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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