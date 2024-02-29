Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе
Употребление растворимого кофе может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения физиолог Александр Созыкин.
По его словам, это связано с качеством сырья для данного напитка, которое часто бывает не только самым дешёвым, но и бракованным, с добавлением ароматизаторов, усилителей вкуса и запаха.
«Особенно это касается пакетированного кофе, в который к тому же добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты», — добавил специалист.
Ранее биолог Александр Созыкин заявил, что растворимый кофе не бодрит и может оказывать обратный эффект, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области обороны
- Силуанов: Минфин России проработает более справедливое налогообложение
- Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка
- Футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года
- Автоинспекторы стали изымать права за номера, установленные сбоку бампера
- СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед участниками СВО
- Более половины россиян рассказали, что занимаются спортом
- Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе
- Силуанов заявил, что озвученные Путиным на послании суммы были согласованы
- В российский прокат вышел фильм с Натали Портман и Джулианной Мур
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru