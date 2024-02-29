Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе

Употребление растворимого кофе может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения физиолог Александр Созыкин.

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По его словам, это связано с качеством сырья для данного напитка, которое часто бывает не только самым дешёвым, но и бракованным, с добавлением ароматизаторов, усилителей вкуса и запаха.

«Особенно это касается пакетированного кофе, в который к тому же добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты», — добавил специалист.

Ранее биолог Александр Созыкин заявил, что растворимый кофе не бодрит и может оказывать обратный эффект, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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