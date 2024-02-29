Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе

По его словам, это связано с качеством сырья для данного напитка, которое часто бывает не только самым дешёвым, но и бракованным, с добавлением ароматизаторов, усилителей вкуса и запаха.

«Особенно это касается пакетированного кофе, в который к тому же добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты», — добавил специалист.

Ранее биолог Александр Созыкин заявил, что растворимый кофе не бодрит и может оказывать обратный эффект, пишут «Известия».

