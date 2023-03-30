Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с армией России

Как отметили в оборонном ведомстве КНР, военные страны также намерены «углублять взаимное доверие в военной сфере».

Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие Пекина и Москвы не соответствует военно-политическому союзу в понимании времен холодной войны, а «превосходит такую модель государственных отношений».

По словам Минобороны, речь идет о неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации, также китайско-российские отношения не нацелены против третьих стран. Тань Кэфэй добавил, что военные КНР готовы вместе с армией России защищать международную справедливость и правосудие.

