Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с армией России
Китайская армия готова укреплять координацию и коммуникацию с Вооруженными силами России в соответствии с договоренностями лидеров КНР и РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.
Как отметили в оборонном ведомстве КНР, военные страны также намерены «углублять взаимное доверие в военной сфере».
Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие Пекина и Москвы не соответствует военно-политическому союзу в понимании времен холодной войны, а «превосходит такую модель государственных отношений».
По словам Минобороны, речь идет о неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации, также китайско-российские отношения не нацелены против третьих стран. Тань Кэфэй добавил, что военные КНР готовы вместе с армией России защищать международную справедливость и правосудие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru