Лавров: в новой Концепции внешней политики РФ заявлено партнерство с Китаем и Индией

Министр также отметил, что в документе прописаны симметричные и ассимметричные ответные меры на угрозы в адрес России.

«Новая концепция внешней политики предполагает, что антироссийские шаги недружественных государств будут при необходимости жестко пресекаться» - подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что признается экзистенциальный характер угроз безопасности России, создаваемых недружественными странами.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России.

