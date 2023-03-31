Лавров: в новой Концепции внешней политики РФ заявлено партнерство с Китаем и Индией
В новой Концепции внешней политики РФ заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По его словам, в области внешней политики вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.
Министр также отметил, что в документе прописаны симметричные и ассимметричные ответные меры на угрозы в адрес России.
«Новая концепция внешней политики предполагает, что антироссийские шаги недружественных государств будут при необходимости жестко пресекаться» - подчеркнул Лавров.
Он также добавил, что признается экзистенциальный характер угроз безопасности России, создаваемых недружественными странами.
Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru