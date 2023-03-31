Лавров: в новой Концепции внешней политики РФ заявлено партнерство с Китаем и Индией

В новой Концепции внешней политики РФ заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, в области внешней политики вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.

«Изменения в международной жизни»: Путин объяснил корректировку стратегических документов

Министр также отметил, что в документе прописаны симметричные и ассимметричные ответные меры на угрозы в адрес России.

«Новая концепция внешней политики предполагает, что антироссийские шаги недружественных государств будут при необходимости жестко пресекаться» - подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что признается экзистенциальный характер угроз безопасности России, создаваемых недружественными странами.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИндияКитайРоссияПолитикаСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры