В России выросла численность редких дальневосточных леопардов

Как отметила эксперт, среди популяции редчайших животных зарегистрировано 49 самцов и 65 самок, пишет RT. Пол еще 11 леопардов не установлен. Кроме того, родилось по меньшей мере 13 котят.

«Популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала», — цитирует Сырицу РИА Новости.

Рост численности животных связан с улучшением качества мест их обитания леопарда и возможным расселением на территорию исторического ареала.

