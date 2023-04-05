В России выросла численность редких дальневосточных леопардов

Популяция самого редкого представителя крупных кошачьих — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России увеличилась до 125 взрослых особей. Об этом заявила глава отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

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Как отметила эксперт, среди популяции редчайших животных зарегистрировано 49 самцов и 65 самок, пишет RT. Пол еще 11 леопардов не установлен. Кроме того, родилось по меньшей мере 13 котят.

«Популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала», — цитирует Сырицу РИА Новости.

Рост численности животных связан с улучшением качества мест их обитания леопарда и возможным расселением на территорию исторического ареала.

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ФОТО: leopard-land.ru
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