«Холода и днище»: Названы зимние «болезни» китайских премиальных авто

В автомобилях Zeekr порой не прогревается салон, а срок службы Lixiang можно продлить антикоррозионной обработкой, сказал в эфире НСН Виталий Бондарь.

Премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы, заявил в интервью НСН директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь.

По данным СМИ, на фоне наступления в России первых заморозков владельцы китайских автомобилей начали жаловаться на запотевание стекол, ошибки в датчиках давления в шинах, а также странные скрипы и дребезжания. В числе других «зимних неисправностей» называют быстрый разряд аккумулятора, а также глюки бортовых систем и датчиков.

«Электроника, двигатель, КПП»: Таксисты жалуются на китайские автомобили
«В целом, если рассматривать премиальные марки китайских автомобилей, там не так много неисправностей, которые омрачают их эксплуатацию. Определенные сложности есть, но они не настолько глобальные и критичные. В принципе, они все решаемы. При этом есть ряд нюансов, которые возникали как раз из-за климатических условий. Мы работаем с машинами, которые завезены по параллельному импорту и не имеют дилерских сетей в России. Это Lixiang, Zeekr, Voyah и еще ряд премиальных марок. Если взять автомобиль Zeekr 001, то у них была болезнь, выходил из строя хитер. Это устройство, которое отвечает за прогрев салона автомобиля. В автомобиле не было теплого воздуха и передвигаться на нем зимой было очень некомфортно. Проблема решалась заменой хитера. Как правило, они есть в наличии, но это не глобальная проблема», - сказал Бондарь.

Он также поделился с владельцами китайских авто некоторыми хитростями.

«На некоторых автомобилях мы рекомендуем делать антикоррозийную обработку днища, это существенно увеличивает срок службы автомобиля и защищает кузов от реагентов и преждевременной коррозии. Это касается автомобилей Lixiang. У автомобилей Zeekr из-за перепада температур в оптике появляется конденсат. Это говорит о том, что там не всегда герметичная оптика, иногда нам приходится ее дополнительно герметизировать, либо менять оптику на новую», - заключил собеседник НСН.

Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков ранее говорил «Радиоточке НСН», что дешевые китайские автомобили могут за три года «превратиться в труху», а после пробега 150 тысяч километров у них начинаются проблемы с электроникой, двигателями и коробкой передач.

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ФОТО: IMAGO/CFOTO / ТАСС
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