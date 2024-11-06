«Холода и днище»: Названы зимние «болезни» китайских премиальных авто

Премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы, заявил в интервью НСН директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь.

По данным СМИ, на фоне наступления в России первых заморозков владельцы китайских автомобилей начали жаловаться на запотевание стекол, ошибки в датчиках давления в шинах, а также странные скрипы и дребезжания. В числе других «зимних неисправностей» называют быстрый разряд аккумулятора, а также глюки бортовых систем и датчиков.