«Холода и днище»: Названы зимние «болезни» китайских премиальных авто
В автомобилях Zeekr порой не прогревается салон, а срок службы Lixiang можно продлить антикоррозионной обработкой, сказал в эфире НСН Виталий Бондарь.
Премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы, заявил в интервью НСН директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь.
По данным СМИ, на фоне наступления в России первых заморозков владельцы китайских автомобилей начали жаловаться на запотевание стекол, ошибки в датчиках давления в шинах, а также странные скрипы и дребезжания. В числе других «зимних неисправностей» называют быстрый разряд аккумулятора, а также глюки бортовых систем и датчиков.
«В целом, если рассматривать премиальные марки китайских автомобилей, там не так много неисправностей, которые омрачают их эксплуатацию. Определенные сложности есть, но они не настолько глобальные и критичные. В принципе, они все решаемы. При этом есть ряд нюансов, которые возникали как раз из-за климатических условий. Мы работаем с машинами, которые завезены по параллельному импорту и не имеют дилерских сетей в России. Это Lixiang, Zeekr, Voyah и еще ряд премиальных марок. Если взять автомобиль Zeekr 001, то у них была болезнь, выходил из строя хитер. Это устройство, которое отвечает за прогрев салона автомобиля. В автомобиле не было теплого воздуха и передвигаться на нем зимой было очень некомфортно. Проблема решалась заменой хитера. Как правило, они есть в наличии, но это не глобальная проблема», - сказал Бондарь.
Он также поделился с владельцами китайских авто некоторыми хитростями.
«На некоторых автомобилях мы рекомендуем делать антикоррозийную обработку днища, это существенно увеличивает срок службы автомобиля и защищает кузов от реагентов и преждевременной коррозии. Это касается автомобилей Lixiang. У автомобилей Zeekr из-за перепада температур в оптике появляется конденсат. Это говорит о том, что там не всегда герметичная оптика, иногда нам приходится ее дополнительно герметизировать, либо менять оптику на новую», - заключил собеседник НСН.
Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков ранее говорил «Радиоточке НСН», что дешевые китайские автомобили могут за три года «превратиться в труху», а после пробега 150 тысяч километров у них начинаются проблемы с электроникой, двигателями и коробкой передач.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликовано список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году
- 40-летняя певица Акула стала мамой в первый раз
- СМИ: В Башкирии в результате диверсии с рельсов сошли 22 угольных вагона
- Скончался киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
- Водитель автобуса в Уфе уволен после инцидента с картой школьника
- На Украине заявили об ожидании от Евросоюза 1,9 млрд евро
- В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы
- Киев пытается объединить мирный план Китая и Бразилии с «планом победы»
- В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
- Фанаты «Зенита» представили новую песню «Ленинграда»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru