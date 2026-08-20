Продажи книг о Чебурашке в России превысили 90 тысяч экземпляров

Уточняется, что произведения с легендарным героем входят в топ-10 самых популярных детских книг. Среднесуточный спрос на них превышает 37 книг.

При этом лидером продаж в последние годы остается официальная новеллизация фильма. Выход книги в 2023 году увеличил продажи историй о Чебурашке в 40 раз относительно показателя 2022 года. При этом пик покупательского интереса пришелся на 2024 год.

Помимо новеллизации Анны Масловой в топ-5 самых продаваемых книг о герое в 2026 году также входят «Чебурашка. Новые приключения», «Чебурашка. Бюро добрых дел» и «Чебурашка. Добрые затеи».

Ранее художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн заявил НСН, что Чебурашка в отечественной анимации не создавался специально, повторить его успех может только новый герой, который родится в умах талантливых людей с целью делать хорошее кино, а не для привлечения внимания зрителей.

