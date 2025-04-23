В России вырос спрос на книги о епископах Римско-католической церкви

Уточняется, что начиная с 14 февраля 2025 года, после госпитализации папы римского Франциска, выручка с книг за неделю выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом в декабре—феврале.

После смерти понтифика 21 апреля, выручка с нехудожественных книг о папах римских за три дня увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим периодом в этом же месяце.

Отмечается, что среди изданий наиболее заметным стал рост спроса на книгу «Конклав» Роберта Харриса. Выручка с детектива, в котором раскрывается тема смерти папы римского, увеличилась в восемь раз.

Ранее глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели заявил, что папа римский Франциск скончался от инсульта и последовавшего за ним сердечно-сосудистого коллапса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

