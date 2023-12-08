В России выпустили шоколад в виде iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

Компания Caviar, специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов, представила покрытый пищевым золотом шоколад в виде телефона iPhone 15 Pro Max. Новинка доступна для заказа на сайте Caviar.

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Компания назвала шоколадный iPhone новогодним подарком для «ценящих оригинальность».

«Уникальный дизайн, выполненный из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Каждая деталь этого телефона является произведением искусства», – отмечается в сообщении производителя.

Шоколад выполнен в стиле настоящего iPhone в дизайне Caviar Maze. Для изготовления плитки использовались отборные какао-бобы и гипоаллергенная пищевая добавка Е175 — пищевое золото.

Стоимость шоколадного смартфона — 180 тысяч рублей. При этом цены на настоящие iPhone 15 в РФ начинаются от 125 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Caviar
ТЕГИ:IphoneРоссияШоколад

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