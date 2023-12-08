В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского

Марка и конверт с портретом политика и ордена «За заслуги перед Отечеством» были выпущены издателем российских почтовых марок и другой филателистической продукции АО «Марка»

«Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум», - отметили в компании.

Ранее Центробанк РФ выпустил в количестве трёх тысяч штук памятную серебряную монету, посвящённую кинорежиссёру Леониду Гайдаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

