В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского
Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов в своём Telegram-канале объявил о выпуске почтовой марки и конверта с изображением основателя партии Владимира Жириновского.
Марка и конверт с портретом политика и ордена «За заслуги перед Отечеством» были выпущены издателем российских почтовых марок и другой филателистической продукции АО «Марка»
«Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум», - отметили в компании.
Ранее Центробанк РФ выпустил в количестве трёх тысяч штук памятную серебряную монету, посвящённую кинорежиссёру Леониду Гайдаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru